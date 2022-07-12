Партизаны атаковали здание СБУ в Энергодаре — там прятались оккупантыhttps://racurs.ua/n172594-partizany-atakovali-zdanie-sbu-v-energodare-tam-pryatalis-okkupanty.htmlРакурс
Російські окупанти зазнали втрат у тимчасово окупованому Енергодарі.
Українські партизани вночі 12 липня атакували в цьому місті приміщення Служби безпеки України, яке зайняли загарбники. Будівля була атакована з дронів приблизно о 00.40 та у період з 3.40 до 4.20. Зафіксовано пряме влучання у приміщення. Про це повідомив «Енергоатом» у Telegram.
Зазначається, що даних про жертви ворога немає, оскільки окупанти приховують будь-яку інформацію про наслідки.
ЗСУ поруч. Разом з партизанами до скорої перемоги! — наголосили в «Енергоатомі».
Тим часом російське пропагандистське видання РІА «Новости» повідомило, що «українські безпілотники скинули дві міни на будівлю поблизу Запорізької АЕС».
Нагадаємо, 7 липня в окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани ліквідували підозрюваного в колабораціонізмі поліцейського Сергія Томка. Його вбили у власній машині.
Джерело: РІА «Новости»