У Раду подали закони про подовження пільгового розмитнення авто для тих, хто застряв на кордоні

https://racurs.ua/ua/n172606-u-radu-podaly-zakony-pro-podovjennya-pilgovogo-rozmytnennya-avto-dlya-tyh-hto-zastryav-na-kordoni.html

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Пільгове розмитнення дозволять завершити для тисяч автомобілів, які не встигли пройти митницю до 1 липня.

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Йдеться про автовласників, які подали попередню митну декларацію до 1 липня. З цією метою у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти № 7533 та № 7534.

Вони передбачають можливість завершення пільгового митного оформлення авто, митна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. євро.

Ця норма, згідно з логікою авторів документів, діятиме тимчасово — упродовж 30 календарних днів з дня набрання чинності законів.

Передбачається звільнення від оподаткування ПДВ, акцизним податком, ввізним митом операції з ввезення фізичними особами на митну територію України:

автомобілів легкових,

кузовів до них,

причепів та напівпричепів,

мотоциклів,

транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше,

транспортних засобів для перевезення вантажів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тис. євро (включно).

Авто пропонується дозволити ввезти у митному режимі імпорту із застосуванням податкових пільг, які діяли з дня набрання чинності законом № 2142. Така норма не поширюватиметься на транспортні засоби, які походять або ввозяться з росії, білорусі та тимчасово окупованих територій України.

З 1 квітня 2022 року українці могли безплатно розмитнювати авто. Але депутати вирішили, що досить такої «щедрості від держави» та 21 червня ухвалили законопроєкт № 7418, скасувавши пільги для ввезення автомобілів з-за кордону, які діяли в період війни.

15 червня 2022 року Кабмін подав до Верховної Ради три законопроекти, яким пропонував змінити формулу розрахунку акцизного податку при ввезенні легкових автомобілів.

Ухвалений закон № 7418 скасовує норми прикінцевих та перехідних положень Податкового та Митного кодексів України, які встановлювали звільнення від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком та ввізним митом за ввезення легкових автомобілів, мотоциклів, а також транспортних засобів для перевезення вантажів, 10 і більше осіб.

Також скасована норма про розмитнення цих видів транспорту за одну годину. Натомість, додали пільгу і скасували пенсійний збір для електроавтомобілів.

Також повернено мито та податок на додану вартість на імпортні товари, які мають бути предметом окремого огляду.

Пільги перестали діяти з 1 липня 2022 року. З моменту ухвалення закону залишилося дев’ять днів на безмитне ввезення автомобілів на митну територію України.

Жодних винятків у законі не передбачено, перехідних положень теж. Таким чином, пільга вже не буде загальнодоступною.