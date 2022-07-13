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Ракурс
Паритет євро та долара - чому курси зрівнялися і кому це вигідно

Паритет євро та долара — чому курси зрівнялися і кому це вигідно

13 лип 2022, 16:56
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Курси долара та євро зрівнялися — у світі та на валютному ринку України. Востаннє таку ситуацію фіксували 20 років тому.



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Паритет євро та долара — обмінний курс 1:1 — був восени 2002 року. Відтоді європейська валюта завжди коштувала дорожче за американську.

У 2008 році, коли у США назрівала фінансова криза, за євро давали 1,6 дол., згодом котирування кілька років коливалися в діапазоні 1,30−1,50, а останніми роками вони перебували приблизно на рівні 1,15−1,25.

Девальвація євро відбулася на тлі вкрай несприятливої енергетичної кризи, але експортерам з країн ЄС дуже вигідний перший за 20 років валютний паритет.

Ігри центробанків

DW пропонує поглянути на графік котирувань валютної пари євро-долар за дещо триваліший термін, то чітко видно, що послідовне зниження почалося ще в першій половині 2021 року, коли курс був ще вищим за 1,22.

Графік котирувань валютної пари євро-долар

Причиною цього тренду стали очікування учасників світового фінансового ринку, що глобальна інфляція, що наростає через наслідки пандемії, змусить Федеральну резервну систему США (ФРС) підвищувати процентні ставки раніше, швидше і радикальніше, ніж це готовий буде зробити Європейський центральний банк (ЄЦБ).

А підвищення центральними банками базових ставок веде до зростання дохідності державних облігацій. США з їхнім величезним держборгом випускають велику кількість таких цінних паперів, і вони вважаються в усьому світі найнадійнішим інвестиційним активом.

Поки ФРС реалізовувала минулими роками політику «наддешевих грошей» з фактично нульовою базовою ставкою, американські держоблігації мали низьку прибутковість і були не дуже привабливими для інвесторів.

Тому багато хто з них у пошуку більш прибуткових активів переводив долари в інші валюти. Перспектива підвищення ставки викликала перетікання капіталів назад у доларовий простір, і цей процес посилювався і прискорювався з осені 2021, чим більше ставало зрозуміло: через дедалі більшу інфляцію базову ставку в США доведеться підвищувати набагато рішучіше, ніж можна було подумати рік тому.

Так і сталося: у березні 2022 року перше з 2018 року підвищення становило 0,25 процентного пункту, у травні було збільшення ставки вже на 0,5 пункту — найрізкіше за 22 роки, а 15 червня ФРС підняла базовий відсоток відразу на 0,75 пункту, чого не робила з 1994 року. І найближчими місяцями вона продовжить цей курс, тоді як ЄЦБ у липні лише почне уникати нульового відсотка, судячи з усього, з маленького кроку в 0,25 процентного пункту.

Три причини від Фурси

Фінансовий експерт Сергій Фурса вважає, що, по-перше, це не євро падає, це скоріш долар посилюється. І не тільки відносно євро. Долар цього року посилюється відносно всіх світових валют. І євро — тут просто одне з небагатьох.

Перша та основна причина паритету — зростання ставок. ФРС пішла на збільшення ставок цього року у відповідь на інфляцію, яка досягла 40-річного максимуму.

Якщо якась країна підвищує ставки, то привабливість активів в цій країні, а значить і валюти цієї країни, зростає. Як результат — то долар укріплюється відносно євро, — написав Фурса на своїй сторінці у Фейсбук.

Інша причина, на його думку, — це проблеми вже в самій Європі. Бізнес-модель ФРН — головного локомотива ЄС — багато років будувалася на тому, що вони отримували дешеву енергію у росії і продавали дорогі товари у Китай.

Нині відбувається болісний перехід, який призвів до торговельного дефіциту у Німеччині, що не могло не позначитись на курсі. Утім, послаблення євро буде підтримувати німецьких експортерів.

Третя причина посилення долара — це побоювання рецесії і нової світової фінансової кризи.

Що роблять гроші, коли бачать перспективу кризи. Втікають у тихі гавані. У безпечні місця. Йдуть у надійність. А це, як не дивно, долар, — вважає Фурса.

Кому вигідний сильний долар

На валютному ринку активізувалася велика кількість біржових спекулянтів, які вирішили зіграти на пониження євро і дотиснути його хоч би до знакової позначки 1:1. Ті, хто вчасно вступив у цю гру, зараз явно у виграші.

Високий курс національної валюти вигідний країнам, які роблять ставку на імпорт великої кількості товарів. З цієї точки зору високий курс долара справді вигідний США, оскільки він здешевлює продукцію, що привозиться з Європи, Китаю, Японії та інших країн світу, і тим самим сприяє боротьбі з інфляцією, а вона наразі головна макроекономічна проблема США.

Водночас іноземна продукція, що дешевшає через твердий долар, знищує товаровиробників у самій Америці.

Надто високий курс національної валюти б'є по інтересах американських експортерів, оскільки робить їхню продукцію на світовому ринку дорожчою і тим самим знижує міжнародну конкурентоспроможність автомобілів, комп’ютерів, мікрочіпів, продовольства. Вони починають здавати позиції, скажімо, автомобілям, зробленим у Єврозоні, чи напівпровідникам із Азії.

Надто твердий долар підриває багаторічні зусилля кількох вашингтонських адміністрацій, спрямованих як на вирівнювання надто однобокого зовнішньоторговельного балансу країни (США значно більше імпортують, ніж експортують), так і на розвиток американського промислового виробництва.

Отож, низький курс євро надзвичайно вигідний німецьким, французьким, італійським та іншим європейським експортерам. Проте з великим застереженням: вони мають виробляти свою продукцію у себе на батьківщині чи в Євросоюзі та використовувати лише європейські комплектуючі.

Якщо вони закуповують комплектуючі за межами ЄС, то вигода, швидше за все, зникає, — пояснила DW валютна аналітикиня німецького DZ-Bank Сонья Мартен.

Те ж саме, за її словами, стосується особливо енергомістких європейських виробництв, адже нафтою, вугіллям або зрідженим газом на світовому ринку торгують за долари. З цього погляду девальвація євро відбулася зараз у дуже невигідний для Євросоюзу момент. ЄС зіткнувся з дефіцитом та надзвичайною дорожнечею енергоносіїв, і вони тепер через рекордно низький за два десятиліття обмінний курс євро стануть ще дорожчими.

Джерело: Ракурс


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