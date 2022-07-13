Призначити керівника САП - найпростіша з вимог Брюсселя, вважає глава місії ЄС

https://racurs.ua/ua/n172645-pryznachyty-kerivnyka-sap-nayprostisha-z-vymog-brusselya-vvajaie-glava-misiyi-ies.html

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Призначення глави САП — технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, вважає посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

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За його словами, наразі у Брюсселі очікують на подальші кроки української влади, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку (рекомендацій ЄС), то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади, — сказав він.

Маасікас сказав, що не хотів би встановлювати зв’язок між допомогою ЄС та конкретними кроками України.

11 липня посли країн «Групи семи» (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як відомо, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП та провести конкурс глави НАБУ. Без виконання цих умов ЄС не розпочне переговорів щодо вступу України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у виступі в Верховній Раді 1 липня закликала якнайшвидше призначити керівника САП.

Меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.

Президент України під час візиту до колеги в США 1 вересня пообіцяв Джо Байдену обрання голови САП до 1 січня 2022 року.

Переможця конкурсу САП визначили ще наприкінці 2021 року, проте конкурсна комісія досі так і не ухвалила формального фінального рішення. Окрім того, скандальний Окружний адмінсуд Києва скасував конкурс — рішення ОАСК зараз проходить апеляцію.