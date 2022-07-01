У Раді влаштували овацію очільниці Єврокомісії - про що говорила фон дер Ляєн (ВІДЕО)

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Ракурс

У Верховній Раді до українців 1 липня звернулася президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Її виступ був присвячений темі надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Фон дер Ляєн сказала, що Україна матиме підтримку ЄС стільки, скільки це потрібно, адже в цій війні ми відстоюємо незалежність та європейський вибір.

Інші тези промови очільниці уряду ЄС такі:

Європа всіляко нам допомагатиме, але успіх реформ залежить саме від нас. Зміни потребують часу та зусиль;

антикорупційна реформа — дуже важлива. Ми маємо інституції, які нарешті повинні отримати «зуби». Необхідно якомога швидше призначити очільника САП та обрати голову НАБУ;

інвестиції неодмінно прийдуть до України. Але вони є невіддільними від названих реформ та встановлення верховенства права, які є запитом українців ще з часів Революції гідності.

Ляєн також сказала, що Україні вдалось створити «вражаючу антикорупційну машину, втім, антикорупційним органам вже зараз потрібні люди на керівних посадах». Тому вона закликала якнайшвидше призначити голову САП та директора НАБУ.

Виступ зустрічали безліччю оплесків. Ось тільки чомусь, коли Урсула фон дер Ляєн говорила про призначення очільника САП — аплодувала тільки опозиційна «гальорка». У рядах слуг було підозріло тихо. Вони ж просто відвернулися і не почули, так? Не може ж такого бути, що слуги не планують виконувати прямі вимоги членства в ЄС? — написала на своїй сторінці у Фейсбук нардеп від «Голосу» Інна Совсун.

Крім того, сьогодні під час засідання Ради відбулося урочисте внесення прапора Європейського Союзу. Тепер цей прапор буде постійно знаходитись у президії парламенту, уособлюючи європейський курс України.