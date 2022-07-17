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У Київській області виявили вже 1 тис. 346 тіл мирних мешканців, убитих російськими військовими.
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Ця цифра не остаточна. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє агентство «Укрінформ».
Я можу сказати, що це не остаточна цифра, бо кожен день ми працюємо і, на жаль, на позиціях, де розташовувалася армія російської федерації, ми знаходимо все нові тіла похованих людей, тимчасово похованих, — наголосив він.
За словами Нєбитова, більшість жертв були вбиті з вогнепальної зброї.
Ще близько 300 осіб на Київщині наразі вважаються зниклими безвісти.
Джерело: «Укрінформ»
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