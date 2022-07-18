Науковці і педагоги отримали відстрочку від призову — парламент підтримав законопроєкт.

https://racurs.ua/ua/n172800-naukovci-i-pedagogy-otrymaut-vidstrochku-vid-pryzovu-parlament-pidtrymav-zakonoproekt.html

Ракурс

Науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу. Парламент 18 липня у першому читанні підтримав відповідний законопроект.

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Як повідомляється на сайті Верховної Ради в сесійній залі знайшлося 318 голосів на підтримку цього документа, нардепи також ухвалили рішення про скорочення термінів підготовки законопроекту до другого читання.

Право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки — незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.

Крім цього, Рада підтримала у першому читанні законопроект № 7481 про розширення переліку людей, які не підлягають призову під час мобілізації. Йдеться про жінок і чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний або неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час війни.