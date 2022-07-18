На Буковині прощатимуться з військовим, який вистояв у бою, а загинув у ДТП разом із сім'єю

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У Чернівецькій області обрали запобіжний захід 79-річному львів’янину, за участю якого сталась аварія з чотирма загиблими. Він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у понад 200 тис. грн.

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В управлінні Нацполіції області розповіли, що у ДТП загинули пасажири автомобіля Skoda. 44-річний військовослужбовець Збройних сил та його сім’я: 40-річна жінка, 17-річна дочка та 21-річний син. 19-річний водій легковика травмувався.

Боєць повертався на фронт із кількаденної відпустки, його проводжали дружина та двоє дітей. На трасі в їхній легковик увігнався бус, водій якого порушив правила. З чотирьох членів сім’ї не вижив ніхто.

Аварія сталась 16 липня. За версією правоохоронців, пенсіонер, керуючи автомобілем Ford Transit, виїхав із другорядної дороги на головну, не надавши перевагу у русі автомобілю Skoda Favorit. Внаслідок цього зіткнувся з цим автомобілем під керуванням 19-річного жителя села Рухотин.