The Insider та Bellingcat: фальшиві паспорти ймовірних отруювачів Навального і терориста гіркіна пов'язані спільними серіями

https://racurs.ua/ua/n172816-falshyvi-pasporty-ymovirnyh-otruuvachiv-navalnogo-i-terorysta-girkina-pov-yazani-spilnymy.html

Ракурс

Колишній «міністр оборони» угруповання «днр» Ігор Гіркін користувався паспортом на вигадане ім’я.

.

Журналісти у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вивчили авіаперельоти Гіркіна і його дружини — 21-річної уродженки Донецької області Мирослави Регінської.

Жінка бронювала квитки разом з таким собі «Сергієм Руновим», який народився 12 травня 1970 року. Рунов — прізвище діда Гіркіна за материнською лінією. Згідно з розслідуванням, людини з таким ПІБ і датою народження не існує.

Паспорт на це ім’я міг бути виданий фсб рф — припускають автори розслідування. Вони виявили в авіабазі ще шість підроблених російських внутрішніх паспортів із тієї ж серії, декого з цих осіб ідентифікували як співробітників ФСБ.

Понад те — підроблені паспорти колишнього голови міноборони фейкової днр пов’язані однією серією з співробітниками ФСБ, яких пов’язують з отруєнням політика Олексія Навального та вбивцею чеченського польового командира.

The Insider та Bellingcat повідомили, що поїздки «Рунова» збігалися за часом з публічними виступами Гіркіна в росії.

Розслідувачі не змогли точно встановити, коли і ким було видано паспорт на ім’я «Рунова», але вперше його використали у листопаді 2014 року. Під час пошуку сусідніх з «Руновим» номерів паспортів в авіабазі знайшлося ще шість підроблених документів із цією ж серією.

Один із паспортів було видано на ім’я Артема Виноградова, який у 2015 році літав по одній броні з Михайлом Степановим. Це ім’я прикриття належить співробітнику фсб Михайлу Швецю, який, ймовірно, брав участь в отруєнні Олексія Навального.

Інший паспорт оформлений на невідомого Анатолія Яшина, який у 2016 році літав по одній броні із власником фальшивого паспорта на ім’я Олексія Корнілова. Серія паспорта Корнілова збігається з паспортом Катерини Зотової. Саме цим документом, стверджують журналісти, користується дружина вбивці чеченського польового командира Вадима Красікова, якого пов’язують із ФСБ. Красіков здійснив убивство влітку 2019 року у парку в центрі Берліна

Пізніше «Рунов» переоформив паспорт, коли йому виповнилося 45 років. Серія нового паспорта «Рунова» схожа на серію паспорта Михайла Петрова, який у 2016 році літав разом із Євгеном Чичагіним, чий номер паспорта, своєю чергою, близький до фальшивого паспорта Швеця.

Як стверджують розслідувачі, і Петров, і Чичагін разом літали з Іваном Артемовим, чий номер паспорта лише на одну цифру відрізняється від номера Олексія Фролова — Олексія Александрова, якого вважають одним із ключових отруйників Навального.