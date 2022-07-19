ЄС та Україна підписали меморандум про 1 млрд євро допомоги. Фото: Валдіс Домбровскіс

https://racurs.ua/ua/n172846-ies-ta-ukrayina-pidpysaly-memorandum-pro-1-mlrd-ievro-dopomogy.html

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Європейський союз та Україна підписали меморандум про надання першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

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Українська економіка працює в умовах війни, а ЄС повинен їй допомогти. Цей транш, який буде першим із загальної суми в 9 млрд євро, надійде в кінці липня 2022 року. Гроші виплавлять для підтримки уряду і народу України. Про це 19 липня повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро в якості екстреного фінансування, — зазначив він.

Нагадаємо, 7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. А 12 липня це рішення підтримала й Рада Європейського Союзу. Гроші повинні спрямувати на забезпечення бюджетних потреб та покращення фінансової стабільності в Україні.