Географічні задачі “спецоперації” змінилися, заявив лавров

https://racurs.ua/ua/n172869-geografichni-zadachi-specoperaciyi-zminylysya-zayavyv-lavrov.html

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Повномасштабна війна росії проти України, яку кремль називає «спецоперацією», триває. Водночас воєнний злочинець й міністр закордонних справ росії сергій лавров в інтервʼю пропагандистським виданням рф заявив, що «географічні задачі спецоперації змінилися, і тепер ідеться не тільки про лднр, а й про інші території».

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Щодо спеціальної військової операції та географічних координат, президент сказав дуже чітко, як ви його й процитували: денацифікація, демілітаризація у тому сенсі, щоб не було жодних загроз нашій безпеці, військових загроз із території України, це завдання й залишається… Коли у Стамбулі була зустріч переговорників, там була одна географія, і наша готовність прийняти українську пропозицію спиралася на ту географію, географію кінця березня 2022 року. Нині географія інша. Це далеко не лише лднр, це ще й Херсонська область, Запорізька область та низка інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно та наполегливо, — переконаний лавров.

Він стверджує, що країни Заходу «накачують» Україну зброєю і «змушують» її застосовувати її все ризикованіше.

Влада рф назвала масштабні бойові дії в Україні «спецоперацією», спрямованою нібито на «демілітаризацію» і «денацифікацію» нашої країни. Окупанти обстрілювали об'єкти військової та цивільної інфраструктури. В Маріуполі внаслідок бойових дій загинули понад 20 тис. осіб.