Удар по Одесі: рф, можливо, «технічно не порушила» зернову угоду, кажуть в ООН

https://racurs.ua/ua/n172989-udar-po-odesi-rf-mojlyvo-tehnichno-ne-porushyla-zernovu-ugodu-kajut-v-oon.html

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Експорт зерна з українських портів може зірватися через обстріли, які здійснюють воєнні злочинці росії. Водночас, за словами одного з високопосадовців Організації Об'єднаних Націй, москва своїм ракетним ударом по порту Одеси «можливо, технічно не порушила» підписані у Стамбулі домовленості щодо розблокування морського експорту зерна з України.

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Коментар чиновника ООН оприлюднило видання The New York Times. З його слів, якщо десь поблизу порту в Одесі була військова ціль, кремль міг скористатися цією лазівкою у документі.

Нагадаємо, після обстрілу росією порту Одеси ракетами «Калібр» вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш беззастережно засудив атаку. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. ЄС та низка окремих країн-членів поставили під сумнів домовленості з кремлем.

Представники України і росії в Стамбулі погодили угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів. Документ підписали Туреччина й ООН із Києвом та москвою окремо.