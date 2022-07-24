ЗСУ пошкодили залізницю Мелітополя, якою росія перекидала техніку (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n172996-zsu-poshkodyly-zaliznycu-melitopolya-yakou-rosiya-perekydala-tehniku-foto.html

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Збройні сили України пошкодили залізницю тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області. Поблизу міста минулої ночі також було неспокійно для російсько-окупаційних військ.

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Як повідомив міський голова Іван Федоров, ЗСУ поцілили одразу по трьох місцях скупчення ворога.

З його слів, вибухи пролунали також на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після попередніх атак ЗСУ. Нині там помітили дим. Окрім цього, вибухи було чути на схід від міста, поблизу села Костянтинівка.

Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура в Мелітопольському районі, яку воєнні злочинці рф використовували для перевезення військової техніки та солдатів рф у бік Василівки та Токмака.