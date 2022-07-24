Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Мюнхені осквернили могилу лідера українського національного руху першої половини ХХ століття Степана Бандери

Могилу Степана Бандери осквернили у Мюнхені (ФОТО)

24 лип 2022, 15:31
999

Степан Бандера не дає спокійно спати ворогам України — ані в росії, ані у Європі. На мюнхенському цвинтарі 24 липня знову осквернили могилу провідника українського визвольного руху періоду Другої світової війни.



.

На могилі Бандери розмалювали білий хрест. Уранці неділі відвідувачі цвинтаря помітили, що він увесь змальований комуністичними, фашистськими та анархічними знаками.

У Мюнхені осквернили могилу Степана Бандери

Про це в соцмережах повідомив опозиційно налаштований білорус Алесь Чайчиць, який живе в Мюнхені. Він побачив на могилі осквернений надгробок і правоохоронців, які працюють поруч.

Як видно з фото Чайчиця, невідомі розмалювали хрест з обох сторін, а також зафарбували синім кольором дати народження та смерті українського лідера.

У Мюнхені осквернили могилу Степана Бандери

Це вже не перший випадок осквернення могили Степана Бандери. У березні 2021 року її облили «невідомою речовиною», як повідомлялося в пресі, і склали на ній червоні пластикові каністри.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів