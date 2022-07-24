У Мюнхені осквернили могилу лідера українського національного руху першої половини ХХ століття Степана Бандери

https://racurs.ua/ua/n173006-mogylu-stepana-bandery-oskvernyly-u-munheni-foto.html

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Степан Бандера не дає спокійно спати ворогам України — ані в росії, ані у Європі. На мюнхенському цвинтарі 24 липня знову осквернили могилу провідника українського визвольного руху періоду Другої світової війни.

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На могилі Бандери розмалювали білий хрест. Уранці неділі відвідувачі цвинтаря помітили, що він увесь змальований комуністичними, фашистськими та анархічними знаками.

Про це в соцмережах повідомив опозиційно налаштований білорус Алесь Чайчиць, який живе в Мюнхені. Він побачив на могилі осквернений надгробок і правоохоронців, які працюють поруч.

Як видно з фото Чайчиця, невідомі розмалювали хрест з обох сторін, а також зафарбували синім кольором дати народження та смерті українського лідера.

Це вже не перший випадок осквернення могили Степана Бандери. У березні 2021 року її облили «невідомою речовиною», як повідомлялося в пресі, і склали на ній червоні пластикові каністри.