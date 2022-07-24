У Києві затвердили алгоритм безплатної видачі продуктів на час активних бойових дій

https://racurs.ua/ua/n173010-u-kyievi-zatverdyly-algorytm-bezplatnoyi-vydachi-produktiv-u-vypadku-boyovyh-diy.html

Ракурс

Київ все ще готується до ймовірного нового російського штурму. Київська міська військова адміністрація роз’яснила механізм безоплатної видачі населенню столиці у разі активних бойових дій у столиці (які не очікуються, але можливі).

.

В опублікованому розпорядженні КМДА від 21 липня стверджується, що отримати товари можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та надавши в центрах надання адміністративних послуг паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — документ, що засвідчує особу та підтверджує спеціальний статус), ідентифікаційний код, довідку переселенця.

Безоплатне забезпечення продуктами відбуватиметься за талоном, який отримають заявники.

Займатимуться цим органи соціального захисту населення, територіальні центри соціального обслуговування, центри соцслужб для сім’ї, дітей та районних адміністрацій.

Видавати продукти будуть у разі, якщо на території будуть вестися активні бої та можливості купити товар за гроші не буде.