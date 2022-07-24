Кобиляча дипломатія - лавров у Лізі арабських держав заявив, що росія скине антинародний режим в Україні

https://racurs.ua/ua/n173017-kobylyacha-dyplomatiya-lavrov-u-lizi-arabskyh-derjav-zayavyv-scho-rosiya-skyne-antynarodnyy.html

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Міністр путіна сергій лавров на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі заявив, що росія «допоможе народу України позбутися антинародного та антиісторичного режиму».

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Російський Ріббентроп заявив, що росіянам «шкода український народ, який заслуговує на краще».

Нам шкода українська історія, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, що піддалися державній пропаганді київського режиму, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом росії. Російський та український народ продовжать жити разом. Ми обов’язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного, — цитує «Медуза» заяву лаврова 24 липня на зустрічі з постпредами країн-членів Ліги арабських держав у Каїрі.

Він заспівав й іншу улюблену пісню російської дипломатії — про те, що добра москва готова до переговорів із Києвом «щодо ширшого кола питань», але поскаржився, що відновлення переговорного процесу залежить не від російської сторони.

У нас немає жодних упереджень про те, щоб відновити переговори щодо ширшого кола питань, але справа залежить не від нас. Бо українська влада заявляє, що жодних переговорів не буде, поки Україна не переможе росію, — заявив лавров.

Глава мзс рф гарантував, що якщо українці розмінують свої територіальні води та дозволять кораблям виходити із зерном у відкрите море, то росіяни обіцяють супроводжувати їх «своїми військово-морськими силами» забезпечуючи судам безпеку".

Він додав, що росія боїться «перетворення зернового коридору на перевезення озброєння для України».