Країни-члени Євросоюзу погодили план скорочення споживання газу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n173071-v-ievrosouzi-pogodyly-plan-skorochennya-spojyvannya-gazu.html

Ракурс

Країни-члени Європейського Союзу 26 липня досягли політичної угоди про добровільне скорочення споживання природного газу.

.

Угода передбачає, що держави самі зможуть обирати заходи, за допомогою яких відбуватимуться скорочення. Документ передбачає також можливість оголошення «Союзної тривоги» у разі серйозної загрози для стабільності постачання — у цьому випадку обмеження споживання стане обов’язковим. Про це йдеться в офіційній заяві, яка опублікована на веб-сторінці Ради Європи.

Мета скорочення попиту на газ — заощадити напередодні зими, щоб підготуватися до можливих перебоїв у постачанні газу з росії, яка постійно використовує енергопостачання як зброю, — йдеться в заяві.

Зазначається, що держави-члени погодилися скоротити попит на газ на 15% у порівнянні з середнім споживанням за останні п’ять років, у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, за допомогою заходів на свій вибір.

Однак Рада ЄС звільнила країни, які не підключені до газових мереж інших держав, від обов’язкового скорочення попиту на газ. Ці держави не зможуть вивільняти значні обсяги трубопровідного газу на користь інших держав-членів. Також виключення зробили для країн, чиї електромережі не синхронізовані з європейською електроенергетичною системою, і при цьому виробляють електроенергію переважно з газу.

Нагадаємо, до війни проти України росія поставляла 40% природного газу до Європи. Зараз, коли об'єми постачань скоротились на 15%, це призвело до росту цін та збільшенню навантаження на енергетичну сферу. Експерти спрогнозували, чи зможе Європа вижити без російського газу.