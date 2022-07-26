Зеленський отримав від Джонсона нагороду Вінстона Черчилля

https://racurs.ua/ua/n173084-zelenskyy-otrymav-vid-djonsona-nagorodu-vinstona-cherchyllya-foto.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відзначив президента Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля.

.

Український лідер отримав нагороду «за неймовірну мужність, непокору та гідність перед обличчям варварського вторгнення путіна».

Велика Британія завжди буде з Україною, — так британський прем'єр прокоментував відзнаку Зеленського.

Як видно з фото, опублікованих прес-службою Джонсона, під час церемонії нагородження Зеленский увімкнувся по відео-зв'язку з робочого кабінету у Києві.

На церемонії були присутні представники української діаспори в Лондоні. Джонсон залишив автограф на українському прапорі.

Президент Зеленський відзначений премією Вінстона Черчилля за лідерство Міжнародного товариства Вінстона Черчилля, повідомили 26 липня на Банковій.

Голова Міжнародного товариства Лоуренс Геллер під час включення з прес-центру Офісу прем'єр-міністра Великої Британії відзначив, що в наші дні відбуваються події та явища, яких не було з часів Вінстона Черчилля 80 років тому.