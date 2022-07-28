Родичі безвісти зниклих мають здати зразки ДНК — Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n173160-rodychi-bezvisty-znyklyh-maut-zdaty-zrazky-dnk-nacpoliciya.html

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Здати зразки ДНК закликає Національна поліція родичів безвісти зниклих людей. Наявність бази ДНК може значно пришвидшити процес ідентифікації загиблих. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Загалом виявили приблизно 1 тис. 600 тіл українців. Частину з них ще не ідентифікували. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих людей прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити, — сказав він.

Клименко додав, що українські криміналісти працювали в ДНК-лабораторіях на місцях російських ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці.

Завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів (дві мобільні ДНК-лабораторії), ми на місці проводимо такі тести та встановлюємо особи загиблих, — підсумував очільник поліції.

З його слів, невдовзі американська сторона передасть українським правоохоронцям ще 26 таких ДНК-лабораторій.