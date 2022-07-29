Блінкен готується до переговорів з росією - про що говоритимуть

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У Держдепі США розкрили деталі майбутніх переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена та глави мзс рф сергія лаврова. Як заявив 28 липня на брифінгу офіційний представник Держдепу Нед Прайс, розмова не стане переговорами тільки щодо України.

За його словами, ця розмова не стане нормалізацією російсько-американської взаємодії, а також у жодному разі — не повернення до «бізнесу як зазвичай» з росією.

Блінкен планує передати російському міністру «жорсткий меседж» про неприпустимість анексії нових територій України, а також про наслідки, які за це чекатимуть на росію.

Речник Державного департаменту США розповів, що з москви продовжують надходити тривожні заяви, в тому числі з боку особисто міністра лаврова про «розширення географії» планів рф на території поза окупованим Донбасом.

Ми вважаємо, що буде раціонально для міністра лаврова почути напряму від держсекретаря Блінкена меседж, що анексія за допомогою сили стане цілковитим порушенням Статуту ООН і міжнародного права та спричинить величезну ціну для росії і наслідки з боку більшої частини світу, — цитує слова Прайса кореспондент «Укрінформу».

Представник Держдепу вважає, що переговори з лавровим «організовані для України, яка має зустрітися з росією».

Українські партнери дуже чітко дали зрозуміти, що вони готові й повністю усвідомлюють, що агресія рф зрештою припиниться, і вона має бути завершена шляхом діалогу та дипломатії, — сказав представник Держдепартаменту.

Дата і час розмови Блінкена з «кобилячою головою» наразі невідомі. Раніше державний секретар США зауважував, що на переговорах порушить питання звільнення американських громадян, яких утримують у росії, а також експорту зерна з українських портів.