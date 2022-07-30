За добу росіяни змогли закріпитися тільки біля Семигір’я поблизу Бахмута

https://racurs.ua/ua/n173221-za-dobu-rosiyany-zmogly-zakripytysya-tilky-bilya-semygir-ya-poblyzu-bahmuta.html

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Триває 157 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ увечері 30 липня, на Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку противник зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури, намагається створити умови для проведення наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках з метою покращення тактичного положення.

Російські війська здійснюють систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для сковування дій та запобігання перекиданню резервів на інші напрямки.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили штурмові дії у напрямках Пилипчатине — Покровське та Доломітне — Травневе, успіху не мали, відійшли.

Штурмовими діями з трьох напрямків російські підрозділи намагалися встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я, мали частковий успіх, закріплюються на околиці населеного пункту.

На Авдіївському напрямку противник з метою покращення тактичного положення вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга — Красногорівка, Спартак — Авдіївка, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у напрямку Єгорівка — Павлівка і відійшов.

На Південнобузькому напрямку армія рф намагалася створити сприятливі умови для наступу в напрямку Брускінське — Білогірка. В результаті вогневого ураження, завданого нашими підрозділами, ворог відмовився від виконання завдання.

У Чорному морі в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.