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Ракурс
Авіація ЗСУ двічі атакувала опорні пункти росіян. Фото: Укрінформ

Авіація ЗСУ двічі вдарила по опорних пунктах росіян в південних областях

31 лип 2022, 19:21
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Українська штурмова авіація двічі вдарила по опорних пунктах російських загарбників.





Літаки Повітряних сил ЗСУ поцілили у ворожі цілі в окупованій Херсонській області. Ці об'єкти розташовувалися в районах Білогірки та Сухого Ставка. Наразі дорозвідуються обсяги втрат окупантів внаслідок авіаударів. Про це 31 липня повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Військові також розповіли про потенційну ракетну загрозу з Чорного моря. Зараз 17 бойових кораблів та катерів чорноморського флоту росії маневрують поблизу кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є шість носіїв крилатих ракет «Калібр» (44 ракети), а також чотири великі десантні кораблі.

Нагадаємо, 10 липня пара українських штурмовиків завдала удару по скупченню противника на Херсонщині. Були уражені командно-спостережний пункт російської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт росгвардії.

Джерело: Ракурс


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