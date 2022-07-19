Авіація ЗСУ розгромила склади боєприпасів рф на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n172820-aviaciya-zsu-rozgromyla-sklady-boieprypasiv-rf-na-hersonschyni-video.html

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Збройні сили України на Херсонщині вдарили по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів воєнних злочинців росії в районі Райського та біля Берислава. Два штурмовики Повітряних сил ЗСУ здійснили успішні бойові вильоти. У відповідь російський винищувач Су-35 з району Нової Каховки безуспішно намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» українські літаки. Пілоти ЗСУ впоралися із завданням без втрат.

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На півдні українські військові знищили ракетним вогнем і артилерією 65 окупантів, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на світанку нанесли влучні удари по скупченню озброєння і російської техніки в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава та знищили їх. Втрати уточнюються.