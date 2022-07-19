Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Авіація ЗСУ розгромила склади боєприпасів рф на Херсонщині

Авіація ЗСУ розгромила склади боєприпасів рф на Херсонщині (ВІДЕО)

19 лип 2022, 08:45
999

Збройні сили України на Херсонщині вдарили по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів воєнних злочинців росії в районі Райського та біля Берислава. Два штурмовики Повітряних сил ЗСУ здійснили успішні бойові вильоти. У відповідь російський винищувач Су-35 з району Нової Каховки безуспішно намагався атакувати ракетою «повітря-повітря» українські літаки. Пілоти ЗСУ впоралися із завданням без втрат.



.

На півдні українські військові знищили ракетним вогнем і артилерією 65 окупантів, комплексну апаратну зв’язку «Редут-2УС», 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на світанку нанесли влучні удари по скупченню озброєння і російської техніки в районі Райського Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів у районі Берислава та знищили їх. Втрати уточнюються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів