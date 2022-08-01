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Ракурс
Гасити масштабну пожежу в центрі Одеси приїхали 80 вогнеборців

Гасити масштабну пожежу в центрі Одеси приїхали 80 вогнеборців (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2022, 13:17
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В Одесі рятувальники декілька годин борються з пожежею в будинку з мансардним поверхом по вулиці Катерининська. Це центр міста, станом на 12.30 площа пожежі склала 400 кв.м.





У ДСНС розповіли, що складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень.

Пожежа почалася о 9.38 в Одесі по вулиці Катерининська, 35 у шестиповерховому житловому будинку.

Гасити масштабну пожежу в центрі Одеси приїхали 80 вогнеборців

Вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору. З будівлі було евакуйовано 30 осіб.

На місці працюють психологи ДСНС. Попередньо постраждалих та загиблих немає. Роботи продовжуються, до гасіння залучено 76 вогнеборців.

Гасити масштабну пожежу в центрі Одеси приїхали 80 вогнеборців

Гасити масштабну пожежу в центрі Одеси приїхали 80 вогнеборців

Джерело: Ракурс


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