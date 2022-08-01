Шахраї намагаються нажитися на армії, фото:

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Волинська обласна державна адміністрація попереджає про шахраїв, котрі продовжують від імені ОВА надсилати листи з метою нібито збору коштів для ЗСУ.

Про це сьогодні, 1 серпня, повідомляє прес-служба ОВА.

Будьте уважні‼️ Шахраї продовжують надсилати листи нібито від Волинської ОВА з метою збору коштів для ЗСУ. Нагадуємо, Волинська ОВА НЕ надсилає таких листів, — наголошується у повідомленні, опублікованому на сторінці ОВА у соцмережі Фейсбук.

У листі шахраїв, нібито від імені очільника ОВА, пропонується перерахувати кошти на допомогу ЗСУ на вказаний картковий рахунок і стверджується, що такі дії обласної влади узгоджені з президентом та Верховною Радою.

Кілька днів тому про розсилання аналогічних фейкових листів повідомляли у Полтавській та Сумській ОВА.

Варто додати, що на початку липня в Нацполіції повідомили про ліквідацію групи шахраїв, котра розсилала подібні листи на Одещині та ще 10 регіонах. Група складалася з семи осіб, їх організував житель ОРЛО, котрий звідти він телефоном курував співорганізаторів.

Зокрема було затримано причетних до шахрайської схеми чотирьох жителів Дніпропетровщини. Збитки від діяльності групи, якій введені в оману громадяни перераховували кошти, оцінювалися у мільйони гривень.