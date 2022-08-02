Росіяни анонсували рок-концерт на території зруйнованої «Азовсталі»

https://racurs.ua/ua/n173306-rosiyany-anonsuvaly-rok-koncert-na-terytoriyi-zruynovanoyi-azovstali.html

Ракурс

Російські окупанти збираються провести рок-концерт на заводі «Азовсталь».

У міській раді Маріуполя кажуть, що таким чином загарбники намагаються відвернути увагу жителів від наявних проблем. Адже у місті досі під завалами залишаються тіла сотень загиблих, немає водопостачання та опалення.

Російські окупанти продовжують робити рекорди у своєму цинізмі. Тепер вони анонсують проведення рок-концерту на меткомбінаті, де загинули наші герої. Вчергове вони намагаються відвернути увагу жителів від справжніх проблем картинними заходами, — йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

Територію підприємства зруйновано в результаті численних ворожих обстрілів. У середині травня російські воєнні злочинці повністю захопили Маріуполь. «Азовсталь» була останнім форпостом ЗСУ у місті.

Колаборанти не можуть дати нормальну воду та опалення, але проводять концерти у місті, де ще досі сотні непохованих людей під завалами, — заявили у міськраді.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи наміри загарбників, написав у Телеграм: