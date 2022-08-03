ЗСУ вчора збили крилатих ракет рф на 90 млн доларів — Forbes

https://racurs.ua/ua/n173338-zsu-vchora-zbyly-krylatyh-raket-rf-na-90-mln-dolariv-forbes.html

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росія продовжує завдавати ракетні удари по території України. Водночас вчора Збройні сили України збили крилатих ракет рф на 91 млн дол. Ввечері 2 серпня прес-служба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що українські системи ППО збили сім з восьми російських крилатих ракет типу Х-101 (Х-555).

За даними підрахунку Forbes, вартість російських ракет становить:

Х-101 — 13 млн дол.,

«Калібр» — 6,5 млн дол.,

«Іскандер» — 3 млн дол.,

«Онікс» — 1,25 млн дол.,

Х-22 — 1 млн дол.,

«Точка-У» — 0,3 млн дол.

Нагадаємо, близько 17.00 2 серпня російські бомбардувальники Ту-95 (Ту-160) запустили з Каспійського моря вісім крилатих ракет Х-101 у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збив винищувач. Одна ракета влучила в об'єкт військової інфраструктури на Львівщині. Постраждалих немає.