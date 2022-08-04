У центр Донецька "прилетіло" під час похорону зрадниці Корси

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Низка кремлівських ЗМІ та місцевих пабліків повідомили про обстріл центру окупованого Донецька.

Вони вказують, що вибухи пролунали біля готелю Donbass Palace і драмтеатру, де сьогодні прощаються із загиблою зрадницею і терористкою «днр» ольгою «корсою» качурою — в Україні вона засуджена заочно до 12 років позбавлення волі, а в рф путін їй дав звання героя росії посмертно.

Як повідомляють пропагандистів ТАРС, у будівлю влучили не менше двох снарядів. Проте, за даними «РІА Новини», людей встигли евакуювати до притулку ще до початку офіційної церемонії. На відео очевидці повідомляють, що є загиблі. Скільки їх — невідомо.

Українські військові удар по драмтеатру поки не прокоментували.

Нагадаємо, качура була співробітницею МВС України, а потім почала командувати реактивним дивізіоном днрівців.

В Україні її було заочно засуджено до 12 років в’язниці з конфіскацією майна за «участь у терористичній групі або терористичній організації».

3 серпня стало відомо про її загибель. 4 серпня президент росії володимир путін посмертно надав їй звання героя росії.