путін присвоїв звання героя рф терористці Корсі, яку ліквідували ЗСУ на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n173371-putin-prysvoyiv-zvannya-geroya-rf-terorystci-korsi-yaku-likviduvaly-zsu-na-donbasi.html

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Президент володимир путін надав посмертне звання героя росії Ользі Качурі (Корсі), яка командувала реактивним артилерійським дивізіоном фейкової днр.

Качура, як наголошується на сайті Кремля, відзначена нагородою терористичної рф «за мужність і героїзм, виявлені при виконанні військового обов’язку».

Качуру, яка відома під позивним Корса, ліквідували 29 липня. Глава фейкової днр денис пушилін назвав її смерть «величезною втратою» та присвоїв їй звання «героя днр».

Качура перейшла на бік сепаратистів Донбасу у 2014 році, в ДНР про неї говорили, що вона «стояла біля джерел народної міліції» самопроголошеної республіки. До цього вона 16 років працювала в МВС.

В Україні Качуру в січні 2022 року було заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі в терористичній організації.

Качура командувала дивізіоном РСЗВ «Град». Вона безпосередньо керувала обстрілами позицій українських військових та мирних мешканців Донбасу.

У березні путін посмертно надав звання героя росії командиру батальйону «Спарта» Володимиру Жозі.