рф хоче використати іранський супутник для спостереження за Україною. Фото:

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росія незабаром запустить розвідувальний супутник на замовлення Ірану.

На 9 серпня космічне агентство рф «Роскосмос» анонсувало запуск супутника, який отримав назву «Хайям», на виконання угоди з Іраном. Супутник хочуть запустити російською ракетою-носієм «Союз» із космічної станції «Байконур» у Казахстані. Про це повідомляє американське видання The Washington Post із посиланням на західних чиновників у сфері безпеки.

Зазначається, що країна-агресор погодилася побудувати і запустити систему «Канопус-V», що буде оснащена камерою високої роздільної здатності. Цей супутник дозволить Ірану безперервно моніторити важливі об'єкти в Ізраїлі та Перській затоці.

За інформацією видання, Іран може не одразу взяти під контроль супутник, бо москва поінформувала Тегеран про те, що хоче використовувати супутник протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями за Україною.

Нагадаємо, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляло, що у червні специ країни-агресора через підставні компанії та іноземні структури в США та Європі стали масово купувати космічні знімки на території України. Ворога цікавили об'єкти критичної цивільної та військової інфраструктури.

Джерело: The Washington Post