ЗСУ спопелили вже понад 4 тис. ворожих бронемашин. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n173407-zsu-spopelyly-vje-ponad-4-tys-vorojyh-bronemashyn.html

Ракурс

Нові військові втрати російської армії в Україні назвали в Генеральному штабі ЗСУ.

За добу ворожа армія втратила 150 солдатів та офіцерів, три танки, шість броньовиків, чотири артилерійські системи, п’ять засобів ППО та чотири автомобілі. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Про це 5 серпня повідомили в Генштабі українських Збройних сил.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 41 тис. 650 (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 792 (+3) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 32 (+6) од,

артилерійських систем — 950 (+4) од,

РСЗВ — 260 (+0) од,

засоби ППО — 123 (+5) од,

літаків — 223 (+0) од,

гелікоптерів — 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 742 (+0),

крилаті ракети — 182 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 964 (+4) од,

спеціальна техніка — 83 (+0).

Нагадаємо, військовослужбовці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ знищили російську бронетехніку та особовий склад, які пересувалися відкритою місцевістю територією Харківської області з метою наступу на позиції захисників України.