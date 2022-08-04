Артилерія ЗСУ спопелила техніку росіян на Харківщині

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Збройні сили України у Харківській області спопелили військову техніку російських загарбників. Про це повідомив підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ — 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ.

Військові опублікували відео процесу вогневого ураження воєнних злочинців росії. По силах армії загарбника працювали артилеристи 62-го дивізіону бригади. Бронетехніка рф та особовий склад пересувалися відкритою місцевістю територією Харківської області з метою наступу на позиції захисників України.

На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого коригування вогню з повітря техніку рашистів знищено. Прорив зупинено, — розповіли у бригаді.

Вогневе ураження коригував розвідувальний безпілотник. Щонайменше одну бойову машину противника було знищено.

Там також нагадали, що воїни працюють заради українців.