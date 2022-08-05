Україна захоплює ініціативу і змушує рф перерозподіляти сили. Фото:

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Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу у війні з росією.

Збройні сили України змушують загарбницьку армію рф перерозподіляти сили і змінювати пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступи. Таку заяву зробили аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

За інформацією експертів, країна-агресор все частіше перекидає особовий склад і техніку в Херсонську і західну частину Запорізької області, жертвуючи захопленням Слов’янська і Сіверська, які вони, схоже, залишили. Авіацію та артилерію ворога переправляє насамперед до окупованого Криму.

Аналітики вважають, що збройні сили росії, схоже, реагують на загрозу контрнаступу Збройних сил України в Херсонській області, а не свідомо вибирають цілі, на яких зосередити свої зусилля. Повідомляється, що підготовка українських військ до контрнаступу в Херсоні й початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням окупантів в цілому, мабуть, вперше дозволяють Україні почати активно формувати хід війни.

Нагадаємо, російські окупанти проводять наступальні операції на двох напрямках фронту та Донбасі — Бахмутському та Авдіївському