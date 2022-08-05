Армія рф наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Фото:

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Російські окупанти проводять наступальні операції на двох напрямках фронту та Донбасі.

На Сіверському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Залізного Мосту, Гай, Грем’яча і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикового на Сумщині. На Харківському напрямку росіяни стріляли з різноманітної артилерії в районах Харкова, Борщової, Коробочкиного, Великих Проходів, Руських Тишок, Старого Салтова, Пришибів, Циркунів, Мосьпанового, Безруків. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 липня.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках, що оволодіти Соледаром та Бахмутом й розширити контрольовану територію на західній Донецька.

На Краматорському напрямку ворожі танки, ствольна та реактивна артилерія гатили в районах Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Також тут тривали стрілецькі бої.

Військову та цивільну інфраструктуру росіяни обстріляли на Бахмутському напрямку — гатили неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Окупанти намагалися наступати, але безуспішно.

На Авдіївському напрямку ворог гатив із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не проводили активних дій, але обстріляли цивільну та військову інфраструктуру поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку росіяни всіма силами намагаються не допустити просування ЗСУ. Ворожі обстріли зафіксували в районах Миколаєва, Луча, Лиманів, Нової Зорі, Новомиколаївки, Кобзарців, Любомирівки, Киселівки, Андріївки, Лозового, Білогірки, Осокорівки, Потьомкиного, Зеленого Гаю. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у районі Миколаївки Одеської області.

Нагадаємо, 4 серпня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що росіяни зосередили основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів.