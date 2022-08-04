Поблизу Травневого, Кодеми і Пісків тривають бої — Генштаб

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Війна росії проти України триває. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, ввечері 4 серпня ворог зосереджує основні зусилля на Сході України з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями в межах їх адміністративних кордонів.

Окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників на донецькому напрямку, ворог застосовує танки, ствольну та реактивну артилерію, веде розвідку за допомогою безпілотників, — вказують у Генштабі.

Окрім цього, штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах Бахмута, Соледара, Яковлівки та Вершини, успіху не мали та відійшли. Поблизу Травневого та Кодеми тривають бої.

Загарбник здійснив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту Піски, успіху не має, бойові дії тривають, — додали українські військові.

Окрім цього, воєнні злочинці рф безуспішно намагалися прорвати оборону неподалік Марʼїнки, проте зазнали втрат та відійшли.

На Донецькому напрямку застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії противник намагається витіснити підрозділи Сил оборони із зайнятих позицій. На Краматорському, Авдіївському і Бахмутському напрямках воєнні злочинці росії обстрілювали позиції ЗСУ поблизу багатьох населених пунктів.