Володимир Зеленський та Джессіка Честейн, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n173491-gollivudska-aktorka-djessika-chesteyn-zustrilasya-iz-zelenskym-u-kyievi-foto.html

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Україну відвідала американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн. У Києві вона у закритому форматі провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також Честейн відвідала лікарню «Охматдит», де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Акторка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування у цьому медзакладі, повідомляє «Суспільне».

Акторка також відвідала постраждале від російської окупації місто Ірпінь, де поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.