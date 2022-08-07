Голлівудська акторка Джессіка Честейн зустрілася із Зеленським у Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173491-gollivudska-aktorka-djessika-chesteyn-zustrilasya-iz-zelenskym-u-kyievi-foto.htmlРакурс
Україну відвідала американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн. У Києві вона у закритому форматі провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Також Честейн відвідала лікарню «Охматдит», де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Акторка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування у цьому медзакладі, повідомляє «Суспільне».
Акторка також відвідала постраждале від російської окупації місто Ірпінь, де поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.
Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку! — прокоментував Зеленський візит Честейн в Україну.