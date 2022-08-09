Від 3 до 10 км за 30 днів - британська розвідка про швидкість просування росіян на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n173533-vid-3-do-10-km-za-misyac-brytanska-rozvidka-pro-shvydkist-prosuvannya-rosiyan-na-donbasi.html

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На вихідних окупаційні війська продовжували укріплюватись на півдні України. Але попри зміну пріоритетів, спроби атакувати на сході не припиняють.

За останні 30 діб найбільш успішним напрямком для русні був бахмутський. Але там вони змогли просунутись вперед лише на 10 км за весь цей час, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії 9 серпня.

На інших напрямках Донбасу російські спроби прорвати нашу оборону принесли їм за 30 діб прогрес у максимум 3 км вглиб. Значно менше, ніж вони розраховували. Росіяни активно використовують артилерію, але не змогли зібрати достатню кількість піхоти для більш результативних атак.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 8 серпня повідомлялося, що росія може використовувати підрозділи з ув’язнених для контролю над населенням на тимчасово окупованих частинах України. Нещодавно московити мобілізували батальйони, які гірше підготовлені та менш професійні. Крім того, ці угрупування жорсткіші до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати чи призовники, що пройшли формальний військовий вишкіл.