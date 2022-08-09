Зеленський закликав країни Заходу повністю закрити кордони для росіян

https://racurs.ua/ua/n173532-zelenskyy-zaklykav-krayiny-zahodu-povnistu-zakryty-kordony-dlya-rosiyan.html

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Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд на свою територію всім громадянам рф.

Відповідну заяву Зеленський зробив у інтерв’ю Washington Post.

Найважливіші санкції — це закрити кордони, тому що росіяни захоплюють чужу територію, — заявив президент України. — Нехай вони живуть у своєму власному світі, доки не змінять свою філософію.

На думку Зеленського, цей захід має торкнутися зокрема й тих росіян, які залишили країну через незгоду з війною в Україні.

Не має значення, що це за росіяни, відправте їх назад до росії, — сказав Зеленський.

Деякі країни Європи після війни припинили видавати росіянам туристичні візи. У липні на тлі відкриття російських сухопутних кордонів та збільшення потоку туристів деякі політики в ЄС порушили питання про повну заборону видачі росіянам шенгенських віз. У Єврокомісії при цьому наголошували, що це неможливо.

Після початку війни з росії поїхали, зокрема, сотні журналістів та блогерів, яким могли загрожувати кримінальні справи про «дискредитацію» армії через висвітлення війни в Україні.