Права на Ocean Plaza передали в нацагентство АРМА - власником ТРЦ був друг путіна

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Ракурс

Заарештовані корпоративні права ТРЦ Ocean Plaza у Києві передали до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Генпрокурор Андрій Костін 9 серпня повідомив, що серед кінцевих бенефіціарів ТРЦ — громадяни росії з близького оточення володимира путіна, а гроші, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян рф.

За даними слідства, кошти, зокрема, йшли на виробництво та постачання боєприпасів для російських збройних сил.

Раніше ЗМІ писали, що українська влада хоче націоналізувати київський ТРЦ Ocean Plaza, але поки не вирішила як саме. Російські власники Ocean Plaza стосуються одного з найближчих соратників путіна аркадія ротенберга.

ТРЦ Ocean Plaza у Києві планували відкрити для відвідувачів 11 серпня.

Історія питання

Торговельний центр припинив працювати з кінця лютого 2022 року. Його арештували через російських власників. Але за деякий час роботу на нульовому поверсі торговельного центру поновив гіпермаркет «Ашан» — усі інші поверхи простоюють понад п’ять місяців.

Сайт і соцмережі ТРЦ Ocean Plaza не оновлюються з лютого, а останнє повідомлення на офіційній сторінці у Facebook датовано 24 лютого.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м відкрили у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько 300 млн дол.

Компанія UDP та ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» виступили партнерами з розвитку проекту ТРЦ Ocean Plaza. Об'єкт було продано російській «ТПС-Нерухомість» Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше у 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій столичного ТРЦ Ocean Plaza після того, як у 2012 році він з партнерами продав свою частку в об'єкті.