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Які корисні кпалини в Україні захопила росія
Війна за надра — які корисні копалини в Україні захопила росія (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n173606-viyna-za-nadra-yaki-korysni-kopalyny-v-ukrayini-zahopyla-rosiya-karta.htmlРакурс
Канадська фірма з оцінки геополітичних ризиків SecDev встановила, що росія тимчасово взяла під контроль українські поклади енергоресурсів, металів та мінералів, які разом оцінюють у 12,4 трлн дол.
Звіт цієї компанії опублікувало видання The Washington Post.
Зокрема, рф тимчасово контролює: 63% вугільних покладів, 11% покладів нафти, 20% газу, 42% металів і 33% рідкісноземельних мінералів, серед яких літій.
Країна-терорист взяла під контроль 41 вугільне родовище, 27 газових, 14 пропанових, девʼять нафтових, шість залізорудних, два — титанової руди, два — цирконієвої руди і по одному родовищу стронцію, літію, урану і золота.
Найгірший сценарій полягає в тому, що Україна втрачає землю, більше не має сильної сировинної економіки і стає більше схожою на одну з країн Балтії, націю, яка не в змозі підтримувати свою індустріальну економіку, — сказав виданню Станіслав Зінченко, виконавчий директор GMK, київського економічного аналітичного центру. — Цього хоче росія, щоб послабити нас.
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