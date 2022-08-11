В мережі з'явилося відео одного з нічних спалахів біля аеродрому в білорусі

https://racurs.ua/ua/n173608-v-mereji-z-yavylosya-video-odnogo-z-nichnyh-spalahiv-bilya-aerodromu-v-bilorusi.html

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Білоруська моніторингова група публікує відео одного з нічних спалахів у районі аеродрому «Зябрівка». Відео зняли сьогодні вночі на відстані близько 20−25 км від аеродрому.

Усього було не менше восьми спалахів. Встановити зв’язок спалахів/вибухів із якимись військовими навчаннями поки що не вдалося — міністерству оборони також. «Беларускі Гаюн» акцентує, що великий спалах не схожий на «займання двигуна» (це версія білоруського міноборони).

Видно чіткий великий спалах, не схожий на «займання двигуна». За уточненими даними, спалахи та вибухи в районі аеродрому «Зябрівка» почалися близько 00.20 11 серпня, що вже само собою повністю спростовує інформацію МО РБ.

Усього було не менше восьми спалахів. Встановити зв’язок спалахів/вибухів із якимись навчаннями зс рб також поки що не вдалося.

Видання @zerkalo_io спробувало уточнити інформацію у прес-службі Генштабу МО України та на самому аеродромі. У Зябрівці відповіли: «Ніхто ні на кого не нападав».

У прес-службі Генштабу ж повідомили, що не можуть прокоментувати цю ситуацію.

Водночас радник голови МО України Олексій Копитько іронізує:

На аеродромі Зябрівка проходять раніше неодноразово анонсовані «фюрером» навчання ППО та ВПС. Будь-які бавовни тощо, — виключно у рамках цих навчань

Зазначимо, що раніше він так коментував і вибухи на аеродромі у Новофедорівці (Крим).

Нагадаємо, що на аеродромі в Зябрівці дислокується угруповання зс рф з великою кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 «Тріумф», дві одиниці ЗРПК «Панцир», присутні ОТК «Іскандер». Крім цього, прикопані танки та БМП.