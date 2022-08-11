27 годин побоїв, без їжі, води та туалету - російський солдат розповів, як його змусили повернутися на фронт

https://racurs.ua/ua/n173609-27-godyn-poboyiv-bez-yiji-vody-ta-tualetu-rosiyskyy-soldat-rozpoviv-yak-yogo-zmusyly.html

Ракурс

Російський солдат, котрий відмовився воювати проти України, розповів, як його катували інші військові рф, змушуючи повернутися на фронт.

У коментарі The Insider він повідомив, що його та інших відмовників привезли до Брянки, де з ними спочатку говорив психолог, а потім «полковник Нечипоренко». Той пропонував їм вибір — поїхати на фронт або в СІЗО.

За словами солдата, його та інших військових понад добу тримали у підвалі, били, погрожували прострелити коліна, не давали пити та їсти, не пускали до туалету. В результаті всіх силою та погрозами змусили повернутися на фронт.

Нас привезли в «Уралі», там були дві особи зі зброєю, закритий тент. Ми не бачили, куди їхали, і наглядачі сиділи. Приїхали туди, висадилися, нас вишикували та через дві години наказали спуститися у підвал. Ми сиділи там на підлозі шість годин у цьому підвалі. Стукали, а вони уваги не звертали. Минуло шість годин, нас вивели і сказали: «Збирайте речі, поїдете». Нас привезли до невідомого лісу об одинадцятій вечора. Ми запитали: «Куди ми приїхали?» нам сказали: «Це 57-а бригада», — повідомив співрозмовник The Insider.

У лісі з ними знову поговорив замполіт, і вони знову відмовилися їхати на фронт, розповіло джерело. Після чого їх знову завантажили до «Уралу» і повезли у невідомому напрямку.

Приїхали, і нам сказали: «Буде повна дупа зараз із вами». У результаті п’ятеро людей погоджуються вирушити на фронт, а нас шістьох кудись повезли недалеко від цього місця в якийсь лісочок, по одному висадили з Уралу, зв’язали руки та заклеїли очі скотчем. Повезли до якогось незрозумілого місця, висадили, до стіни поставили, шнурки зняли, ремені зняли, всі особисті речі забрали. У результаті посадили по троє людей у ​​кімнатки метр на метр, де ми просиділи 27 годин зі зв’язаними очима і руками. Ні води, ні в туалет сходити, нічого. Після цього нам розв’язали руки та очі. Минула приблизно година, якісь типи в масках заходять і кажуть: «Поїдете на передок чи ні?» У нас четверо погоджуються, нас двоє залишилося, ми не погодились і сказали, що не поїдемо. У результаті нас через десять хвилин витягли обох, почали бити та погрожували прострілити нам коліна. Після цього ми погодились.

За словами військового, били в основному по ногах та попереку, щоб не було помітно синців. Люди, що їх били, були в балаклавах.

Їх було троє, двоє били, один заряджав пістолет. Потім він пересмикнув затвор, приставив до коліна, на що я говорю: «Мужики, зав’язуйте. Усі ми згодні», — розповіло джерело.

Незабаром після відправлення на фронт співрозмовник The Insider потрапив до шпиталю з контузією, після чого опинився у росії.