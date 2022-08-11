McDonald’s відновлює роботу в Україні. Фото: McDonald's

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McDonald’s, мережа ресторанів швидкого харчування, відновлює роботу в Україні.

Спочатку ресторани відновлять свою роботу в Києві та західних областях. Підготовка до безпосереднього відкриття закладів займе деякий час. Влада вели довгі переговори і переконували McDonald’s відновити роботу в Україні. Ресторани мережі не працювали від початку повномасштабного вторгнення росії. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11 серпня повідомив у Facebook.

Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни, — повідомив він.

За словами дипломата, повернення великої американської компанії є сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це дасть роботі місця та податки в український бюджет й допоможе у відновленні країни.

Компанія McDonalds у Facebook повідомила, що після тривалих консультацій і обговорень мережа вирішила ввести поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у столиці й західних українських областях. Також повідомляється, що будуть впроваджені розширені процедури й протоколи для забезпечення безпеки працівників та клієнтів.

Нагадаємо, у травні компанія McDonald’s заявила, що йде з російського ринку після 32 років роботи. Компанія вирішила продати свій бізнес рф, маючи на меті повністю залишити країну.