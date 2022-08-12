На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися

https://racurs.ua/ua/n173651-na-napryamku-pokrovske-bahmut-vorog-mav-chastkovyy-uspih-i-namagaietsya-zakripytysya-genshtab.html

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На Бахмутському напрямку окупанти намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневе ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти без успіху намагалися прорвати оборону наших підрозділів та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

На напрямку Покровське — Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися вести наступальні бої у напрямках Пасіка — Богородичне і Тихоцьке — Долина. Росіяни отримали відсіч та втекли.

На Краматорському напрямку зазнала невдачі спроба росіян провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка — Григорівка.

На Авдіївському напрямку усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки українські захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступали у напрямку Єгорівка — Павлівка. Ворога зупинено та відкинуто назад.