Стало відомо, до коли президент пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні

Стало відомо, до коли президент пропонує продовжити воєнний стан в Україні

https://racurs.ua/ua/n173650-stalo-vidomo-do-koly-prezydent-proponuie-prodovjyty-voiennyy-stan-ta-mobilizaciu-v-ukrayini.html

Ракурс

Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб з 23 серпня до 21 листопада.

Про це йдеться у проекті законів, які президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду 12 серпня.

В пояснювальних записках до обох законопроектів зазначено, що ці заходи «сприятимуть вжиттю адекватних заходів, спрямованих на відбиття збройної агресії російської федерації проти України».

Парламент розгляне їх найближчими днями. Про це у своєму телеграм-каналі написав народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Це буде вже четверте продовження дії воєнного стану в Україні у 2022 році. Востаннє дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня. Рада раніше голосувала за продовження строку дії воєнного стану 22 травня.

В умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи. Також обмеження передбачають посилення охорони об'єктів державного значення та критичної інфраструктури, комендантську годину, особливий режим в’їзду та виїзду, заборону на мітинги та масові заходи тощо.