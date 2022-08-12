Москва все ще заробляє на нафті, але вторгнення поверне її на чотири роки назад - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n173649-moskva-vse-sche-zaroblyaie-na-nafti-ale-vtorgnennya-poverne-yiyi-na-chotyry-roky-nazad-bloomberg.html

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Російське вторгнення повертає економіку рф на чотири роки назад за один квартал.

Агентство Bloomberg досліджувало, як санкції вплинули та надалі вплинуть на економіку росії. Для цього Bloomberg опитала 12 економістів щодо прогнозів подальшого падіння економіки рф.

У другому кварталі 2022 року, внаслідок вторгнення в Україну, ВВП росії скоротився в середньому на 4,7%, поставивши її на шлях одного з найтриваліших спадів в її історії. Економіка рф повернулася до рівня 2018 року в другому кварталі. Хвиля міжнародних санкцій через вторгнення порушила торгівлю, логістику та паралізувала такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися.

Хоча падіння економіки поки що виявляється менш стрімким, ніж передбачалося спочатку, навіть центробанк рф прогнозує, що спад посилиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року.

Експерти вважають, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через послаблення монетарної політики задля підтримки попиту. З усім тим, економіка втратить ще мінімум 2% у 2023 році, оскільки енергетичні обмеження ЄС призведуть до зниження експорту.

Банк росії вжив певні фіскальні стимули та неодноразові кроки щодо пом’якшення монетарної політики в останні місяці, намагаючись зменшити вплив міжнародних санкцій. Попри це банк росії прогнозує, що ВВП скоротиться на 7% у цьому кварталі і, можливо, ще більше в останні три місяці цього року. За його оцінками, у другому кварталі економіка скоротилася на 4,3%.

Постійне зменшення поставок енергоносіїв до Європи створює нові ризики для економіки. Щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що до початку наступного року видобуток сирої продукції в Росії скоротиться приблизно на 20%.

Саме тому необхідно продовжувати тиск на наших західних партнерів задля посилення санкцій та обмежень для росії та росіян.