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Ракурс
Сьогодні Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

Зеленський вніс до Ради закони про продовження воєнного стану та мобілізації

12 сер 2022, 17:19
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Володимир Зеленський 12 серпня вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації.





Їх мають розглянути найближчим часом.

Документи 12 серпня були зареєстровані у Верховній Раді

Проект закону про затвердження Указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 7664 та проект закону про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» № 7665 від 12 серпня є у списку зареєстрованих законопроектів Верховної Ради України, які вона має розглянути.

Водночас самі тексти законопроектів на разі ще відсутні.

Це буде вже четверте продовження дії воєнного стану в Україні у 2022 році. Востаннє дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня.

Рада раніше голосувала за продовження строку дії воєнного стану 22 травня.

В умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи. Також обмеження передбачають посилення охорони об'єктів державного значення та критичної інфраструктури, комендантську годину, особливий режим в’їзду та виїзду, заборону на мітинги та масові заходи тощо.

Джерело: Ракурс


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