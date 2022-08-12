Сьогодні Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації

https://racurs.ua/ua/n173648-zelenskyy-vnis-do-rady-zakony-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський 12 серпня вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації.

Їх мають розглянути найближчим часом.

Документи 12 серпня були зареєстровані у Верховній Раді

Проект закону про затвердження Указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 7664 та проект закону про затвердження Указу президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» № 7665 від 12 серпня є у списку зареєстрованих законопроектів Верховної Ради України, які вона має розглянути.

Водночас самі тексти законопроектів на разі ще відсутні.

Це буде вже четверте продовження дії воєнного стану в Україні у 2022 році. Востаннє дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня.

Рада раніше голосувала за продовження строку дії воєнного стану 22 травня.

В умовах воєнного стану можуть бути обмежені конституційні права і свободи. Також обмеження передбачають посилення охорони об'єктів державного значення та критичної інфраструктури, комендантську годину, особливий режим в’їзду та виїзду, заборону на мітинги та масові заходи тощо.