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Понад 360 дітей стали жертвами російського вторгнення
361 дитина стала жертвою російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173664-361-dytyna-stala-jertvou-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинула вже 361 дитинна, ще щонайменше 711 дітей отримали поранення.
Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 375;
- Харківській області — 198;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 61;
- Миколаївській області — 60;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 40.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу рашистами міста Марганець Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик;
- 12 серпня внаслідок обстрілів окупантами селища Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик;
- 12 серпня на Донеччині в результаті російських обстрілів були поранені 11-річна дівчинка у Краматорську та двоє дітей віком 15 та дев’ять років у Бахмуті.
Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.
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