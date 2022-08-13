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Ракурс
Понад 360 дітей стали жертвами російського вторгнення

361 дитина стала жертвою російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

13 сер 2022, 09:59
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В Україні внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинула вже 361 дитинна, ще щонайменше 711 дітей отримали поранення.





Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 375;
  • Харківській області — 198;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 61;
  • Миколаївській області — 60;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 40.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 11 серпня внаслідок артилерійського обстрілу рашистами міста Марганець Дніпропетровської області отримав поранення 12-річний хлопчик;
  • 12 серпня внаслідок обстрілів окупантами селища Золочева Харківської області отримав поранення 13-річний хлопчик;
  • 12 серпня на Донеччині в результаті російських обстрілів були поранені 11-річна дівчинка у Краматорську та двоє дітей віком 15 та дев’ять років у Бахмуті.

Через російські бомбардування та обстріли в Україні пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Джерело: Ракурс


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