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Ракурс
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя — що відомо про Маселка та Мороза

15 сер 2022, 15:40
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Вища рада правосуддя отримала двох нових членів. Верховна Рада 15 серпня обрала членами ВРП адвоката справ Майдану і голову Ради громадського контролю НАБУ.





За адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза у фінальному голосуванні знайшлося одразу 258 депутатів.

Фракції так віддали голоси за цих кандидатів:

  • «СН» — 181;

  • «ЕС» — 21;

  • «Батьківщина» — 14;

  • «Платформа за життя та мир» — 18;

  • «За майбутнє" - 2;

  • «Голос» — 9;

  • «Довіра» — 0;

  • «Відновлення України» — 1;

  • Позафракційні — 12.

Маселко — один з найвідоміших адвокатів Майдану, який під час Революції гідності виключно на волонтерських засадах захищав потерпілих, а після перемоги системно і дотепер добивається покарання винних суддів, прокурорів, слідчих та ДАІшників у справах Майдану.

Адвокатував судову реформу, що зараз відбувається. Доклав багато зусиль для покарання суддів Майдану, 60 з яких звільнено за порушення присяги.

Ініціював боротьбу проти наймасштабнішої корупційної схеми у судах із звільнення п’яних водіїв від покарань, у тому числі суддів.

За останні три роки на підставі скарг Маселка притягнуто до дисциплінарної відповідальності понад 20 суддів.

Микола Мороз — кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого, працював на кафедрі цивільного права.

У «Центрі протидії корупції», коментуючи обрання Маселка, заявили, що «парламент обрав найкращого кандидата».

Вища рада правосуддя (ВРП) — утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.

З 1 грудня 2021 році за наполягання міжнародних партнерів в Україні почала діяти Етична рада — незалежний орган, метою якого була оцінка на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. ВРП вважали неконституційним утворення Етичної ради. 9 лютого ВРП заявила, що оцінювання чинних її членів Етичною радою блокує її роботу, і анонсувала звільнення більшості складу.

ВРП не працює в Україні з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.

23 липня президент Володимир Зеленський розпорядився створити конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя.

Джерело: Ракурс


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