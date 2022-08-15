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Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя — що відомо про Маселка та Морозаhttps://racurs.ua/ua/n173731-rada-obrala-dvoh-chleniv-vyschoyi-rady-pravosuddya-scho-vidomo-pro-maselka-ta-moroza.htmlРакурс
Вища рада правосуддя отримала двох нових членів. Верховна Рада 15 серпня обрала членами ВРП адвоката справ Майдану і голову Ради громадського контролю НАБУ.
За адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза у фінальному голосуванні знайшлося одразу 258 депутатів.
Фракції так віддали голоси за цих кандидатів:
«СН» — 181;
«ЕС» — 21;
«Батьківщина» — 14;
«Платформа за життя та мир» — 18;
«За майбутнє" - 2;
«Голос» — 9;
«Довіра» — 0;
«Відновлення України» — 1;
Позафракційні — 12.
Маселко — один з найвідоміших адвокатів Майдану, який під час Революції гідності виключно на волонтерських засадах захищав потерпілих, а після перемоги системно і дотепер добивається покарання винних суддів, прокурорів, слідчих та ДАІшників у справах Майдану.
Адвокатував судову реформу, що зараз відбувається. Доклав багато зусиль для покарання суддів Майдану, 60 з яких звільнено за порушення присяги.
Ініціював боротьбу проти наймасштабнішої корупційної схеми у судах із звільнення п’яних водіїв від покарань, у тому числі суддів.
За останні три роки на підставі скарг Маселка притягнуто до дисциплінарної відповідальності понад 20 суддів.
Микола Мороз — кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого, працював на кафедрі цивільного права.
У «Центрі протидії корупції», коментуючи обрання Маселка, заявили, що «парламент обрав найкращого кандидата».
Вища рада правосуддя (ВРП) — утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів та щодо їхнього звільнення, притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів тощо.
З 1 грудня 2021 році за наполягання міжнародних партнерів в Україні почала діяти Етична рада — незалежний орган, метою якого була оцінка на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. ВРП вважали неконституційним утворення Етичної ради. 9 лютого ВРП заявила, що оцінювання чинних її членів Етичною радою блокує її роботу, і анонсувала звільнення більшості складу.
ВРП не працює в Україні з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.
З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.
23 липня президент Володимир Зеленський розпорядився створити конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя.
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