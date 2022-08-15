Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя отримала двох нових членів. Верховна Рада 15 серпня обрала членами ВРП адвоката справ Майдану і голову Ради громадського контролю НАБУ.

За адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого Миколу Мороза у фінальному голосуванні знайшлося одразу 258 депутатів.

Фракції так віддали голоси за цих кандидатів:

«Платформа за життя та мир» — 18;

Маселко — один з найвідоміших адвокатів Майдану, який під час Революції гідності виключно на волонтерських засадах захищав потерпілих, а після перемоги системно і дотепер добивається покарання винних суддів, прокурорів, слідчих та ДАІшників у справах Майдану.

Адвокатував судову реформу, що зараз відбувається. Доклав багато зусиль для покарання суддів Майдану, 60 з яких звільнено за порушення присяги.

Ініціював боротьбу проти наймасштабнішої корупційної схеми у судах із звільнення п’яних водіїв від покарань, у тому числі суддів.

За останні три роки на підставі скарг Маселка притягнуто до дисциплінарної відповідальності понад 20 суддів.

Микола Мороз — кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого, працював на кафедрі цивільного права.