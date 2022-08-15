Реєстрацію транспорту для військових спростили в Україні

https://racurs.ua/ua/n173740-reiestraciu-transportu-dlya-viyskovyh-sprostyly-v-ukrayini.html

Ракурс

Верховна Рада 15 серпня ухвалила закон, що усуває бюрократизацію у процесі державної реєстрації, зняття з обліку транспортних засобів для доукомплектування ЗСУ, що належать підприємствам та установам.

Про це в понеділок, 15 серпня, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Відповідний законопроект № 5337 про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підтримав 291 народний депутат.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроект розробили для оптимізації взаємовідносин між підприємствами, установами та організаціями з військовими комісаріатами та органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів.

Прийняті зміни усувають незручності та бюрократизацію у процесі державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, що належать підприємствам, установам і організаціям.

Запроваджують механізми безпосереднього доступу військовими комісаріатами до актуальної інформації про транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.